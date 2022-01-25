Капризов повторил достижение Макдэвида

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, отдавший две результативные передачи в матче регулярного чемпионата против «Монреаля» (8:2), набрал сотое очко в НХЛ (44 шайбы+56 ассистов). Для этого 24-летнему россиянину потребовалось провести 92 встречи.

Среди действующих игроков быстрее до этой отметки добирались только россиянин Александр Овечкин («Вашингтон», 77 матчей), канадец Сидни Кросби («Питтсбург», 80) и россиянин Евгений Малкин («Питтсбург», 89).

Столько же матчей, как Капризову, понадобилось канадцу Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 92).

Отметим, что Капризов также продлил свою результативную серию в этом сезоне до пяти матчей (забил три гола и сделал шесть передач).

Всего в этом сезоне Капризов набрал 49 (17+32) очков в 37 матчах и является лидером «Миннесоты» по результативности. В прошлом сезоне, который был для россиянина дебютным в НХЛ, он набрал 51 очко (27+24).