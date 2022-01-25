Два очка Задорова помогли «Калгари» разгромить «Сент-Луис», у Ткачака пять результативных передач

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 7:1.

В составе «Флэймз» 5 результативных передач сделал форвард Мэттью Ткачак, 2 (1+1) очка набрал защитник Никита Задоров. Игроки «блюзменов» Павел Бучневич, Владимир Тарасенко и Иван Барбашев завершили встречу с показателем полезности «-1», «-2» и «-3» соответственно, у Клима Костина ассист и «-1».

После этого матча «Калгари» с 44 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Сент-Луис» с 55 очками — на второй строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Сент-Луис» — 7:1 (3:1, 4:0, 0:0)

Голы: Бозак — 3 (Сундквист, Костин), 5:10 — 0:1. Задоров — 3 (Ткачак, Гудбрэнсон), 6:01 — 1:1. Танев — 2 (Годро), 12:46 — 2:1. Линдхольм — 13 (бол., Годро, Ткачак), 15:46 — 3:1. Монахэн — 7 (бол., Ткачак, Андерссон), 23:24 — 4:1. Коулмэн — 8 (Баклунд, Льюис), 34:11 — 5:1. Ружичка — 2 (Ткачак, Годро), 36:09 — 6:1. Годро — 16 (Ткачак, Задоров), 39:36 — 7:1.

Вратари: Маркстрем — Биннингтон (Хуссо, 40:00).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 48 (17+18+13) — 21 (7+2+12).

Наши: Задоров (18.11/2/+2) — Барбашев (15.01/4/-3), Бучневич (18.10/3/-1), Костин (11.46/0/-1), Тарасенко (15.01/1/-2).

25 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.