Капитан «Торонто» пропустит несколько недель из-за сотрясения и повреждения колена

Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас рассказал о состоянии нападающего Джона Тавареса. Последнее обследование показало, что хоккеист избежал структурных повреждений черепа, шеи или позвоночника, сообщает в Twitter журналист Крис Джонстон.

По информации инсайдера Эллиотта Фридмана, у игрока также выявлена травма колена. Из-за этого он пропустит минимум две недели.

В четверг «Монреаль» на выезде победил «Торонто» со счетом 2:1 и повел в серии — 1-0. Таварес получил травму в первом периоде и был госпитализирован. Форвард в борьбе упал на лед, а в следующее мгновение в него на полной скорости врезался форвард «Канадиенс» Кори Перри, попав коленом в голову. Таварес попытался подняться, но не смог, он оставался на льду около 7 минут, после чего его увезли на носилках. Когда его увозили, 30-летний форвард сумел поднять руку и показать большой палец.

У игрока выявили сотрясение мозга. После ночи в больнице Тавареса отпустили домой, хоккеист будет находиться под наблюдением клубных врачей.