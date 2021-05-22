Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Капитан «Торонто» пропустит несколько недель из-за сотрясения и повреждения колена

17:12
Теги:

Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас рассказал о состоянии нападающего Джона Тавареса. Последнее обследование показало, что хоккеист избежал структурных повреждений черепа, шеи или позвоночника, сообщает в Twitter журналист Крис Джонстон.

По информации инсайдера Эллиотта Фридмана, у игрока также выявлена травма колена. Из-за этого он пропустит минимум две недели.

В четверг «Монреаль» на выезде победил «Торонто» со счетом 2:1 и повел в серии — 1-0. Таварес получил травму в первом периоде и был госпитализирован. Форвард в борьбе упал на лед, а в следующее мгновение в него на полной скорости врезался форвард «Канадиенс» Кори Перри, попав коленом в голову. Таварес попытался подняться, но не смог, он оставался на льду около 7 минут, после чего его увезли на носилках. Когда его увозили, 30-летний форвард сумел поднять руку и показать большой палец.

У игрока выявили сотрясение мозга. После ночи в больнице Тавареса отпустили домой, хоккеист будет находиться под наблюдением клубных врачей.

Читайте также

Россия вырвала победу у Чехии в стартовом матче ЧМ-2021 по хоккею
Головин может стать чемпионом, великая битва «Атлетико» и «Реала», «Ливерпуль» и «Ювентус» сражаются за ЛЧ
Вторая сенсация на чемпионате мира за два дня! Датчане впервые в истории победили шведов, а главный герой — форвард из КХЛ
Суперзвезда НХЛ ушла в тень в плей-офф, а российский нападающий набирает очки во всех матчах

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей