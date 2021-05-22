Форвард «Миннесоты» Юханссон сломал руку

Форвард «Миннесоты» Маркус Юханссон сломал руку в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (2:5, 1-2). Швед выбыл на неопределенный срок, сообщает The Athletic.

Главный тренер «Уайлд» Дин Эвасон пока не сказал, кто заменит его в составе. При этом возвращение в состав ветерана Зака Паризе, остававшегося в запасе в первых трех матчах, не очень вероятно.

Одним из кандидатов на место в составе является 20-летний форвард Мэттью Болди, 12-й номер драфта НХЛ-2019. Он пока еще не провел ни одного матча в лиге.