Форвард «Миннесоты» Юханссон сломал руку
15:52
Форвард «Миннесоты» Маркус Юханссон сломал руку в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (2:5, 1-2). Швед выбыл на неопределенный срок, сообщает The Athletic.
Главный тренер «Уайлд» Дин Эвасон пока не сказал, кто заменит его в составе. При этом возвращение в состав ветерана Зака Паризе, остававшегося в запасе в первых трех матчах, не очень вероятно.
Одним из кандидатов на место в составе является 20-летний форвард Мэттью Болди, 12-й номер драфта НХЛ-2019. Он пока еще не провел ни одного матча в лиге.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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