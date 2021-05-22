Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Форвард «Миннесоты» Юханссон сломал руку

15:52
Теги:

Форвард «Миннесоты» Маркус Юханссон сломал руку в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (2:5, 1-2). Швед выбыл на неопределенный срок, сообщает The Athletic.

Главный тренер «Уайлд» Дин Эвасон пока не сказал, кто заменит его в составе. При этом возвращение в состав ветерана Зака Паризе, остававшегося в запасе в первых трех матчах, не очень вероятно.

Одним из кандидатов на место в составе является 20-летний форвард Мэттью Болди, 12-й номер драфта НХЛ-2019. Он пока еще не провел ни одного матча в лиге.

Читайте также

Россия — Великобритания: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн матч ЧМ-2021
Суперсенсация на чемпионате мира! Латвия сотворила подвиг и впервые в истории победила Канаду
Вторая сенсация на чемпионате мира за два дня! Датчане впервые в истории победили шведов, а главный герой — форвард из КХЛ
Россия вырвала победу у Чехии в стартовом матче ЧМ-2021 по хоккею

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей