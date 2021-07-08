Купер о «Конн Смайте» Василевского: «Он только в начале пути»
08:16
Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал игру вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского в Кубке Стэнли.
«Мы зачастую принимаем как должное его отличную игру, которую он показывает уже не один год. И я полагаю, он находится только в начале пути», — приводит официальный сайт НХЛ слова Купера.
Сегодня, 8 июля, «Тампа» выиграла Кубок Стэнли второй раз подряд, а Василевский получил «Конн Смайт Трофи» — награду самому ценному игроку плей-офф НХЛ.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/vasilevskij-vyigral-konn-smajt-trofi/c-325597370
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