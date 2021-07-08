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Купер о «Конн Смайте» Василевского: «Он только в начале пути»

08:16
Андрей Василевский. Фото Twitter
Андрей Василевский. Фото Twitter
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал игру вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского в Кубке Стэнли.

«Мы зачастую принимаем как должное его отличную игру, которую он показывает уже не один год. И я полагаю, он находится только в начале пути», — приводит официальный сайт НХЛ слова Купера.

Сегодня, 8 июля, «Тампа» выиграла Кубок Стэнли второй раз подряд, а Василевский получил «Конн Смайт Трофи» — награду самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/vasilevskij-vyigral-konn-smajt-trofi/c-325597370

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Иван Торопцев все материалы автора

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