Канадец Летестю завершил карьеру из-за проблем с сердцем

Канадский нападающий Марк Летестю объявил о завершении карьеры, сообщает официальный сайт НХЛ. 35-летний форвард не выходил на лед с октября 2019 года, когда врачи диагностировали у него воспаление миокарда. Это заболевание сердца, которое возникает из-за инфекции, а также при аллергических и аутоиммунных заболеваниях.

Последним клубом в карьере Летестю был «Виннипег». В прошлом сезоне он провел в составе «Джетс» семь матчей, но очков не набрал.

Всего Летестю отыграл в НХЛ 11 сезонов, провел 567 матчей и набрал 210 (93+117) очков. В плей-офф на его счету 15 (6+9) очков в 36 играх.