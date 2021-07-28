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Каменский — о новом контракте Овечкина: «Абсолютно логичное решение остаться в «Вашингтоне»

09:56
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Олимпийский чемпион Валерий Каменский отметил взаимовыгодное подписание нового контракта Александра Овечкина с «Вашингтоном».

«Абсолютно логичное решение — остаться в «Вашингтоне». Он там капитан и лидер, у него набираются очки. Он прожил там долгое время, он всех знает, его все знают, семье удобно. Хорошее взвешенное решение от Александра.

Я думаю, что он много всего принес «Кэпиталз» — больше доходов, чем кто-либо за всю историю. Если они сошлись на сумме в 47,5 млн долларов, то все остались довольны, были бы недовольны, то не подписали бы. А те доходы, которые Овечкин приносил, приносит и будет приносить, они с лихвой окупают эту сумму. Я думаю, что «Вашингтон» только выиграл», — цитирует Каменского РБК.

Во вторник 35-летний Овечкин подписал новое соглашение с «Вашингтоном» на пять лет, нападающий заработает 47,5 млн (9,5 млн в год).

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/610071429a7947d651a14586?utm_source=amp_sport_full-link

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Иван Шитик все материалы автора

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