Олимпийский чемпион Валерий Каменский отметил взаимовыгодное подписание нового контракта Александра Овечкина с «Вашингтоном».

«Абсолютно логичное решение — остаться в «Вашингтоне». Он там капитан и лидер, у него набираются очки. Он прожил там долгое время, он всех знает, его все знают, семье удобно. Хорошее взвешенное решение от Александра.

Я думаю, что он много всего принес «Кэпиталз» — больше доходов, чем кто-либо за всю историю. Если они сошлись на сумме в 47,5 млн долларов, то все остались довольны, были бы недовольны, то не подписали бы. А те доходы, которые Овечкин приносил, приносит и будет приносить, они с лихвой окупают эту сумму. Я думаю, что «Вашингтон» только выиграл», — цитирует Каменского РБК.

Во вторник 35-летний Овечкин подписал новое соглашение с «Вашингтоном» на пять лет, нападающий заработает 47,5 млн (9,5 млн в год).