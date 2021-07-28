«Эдмонтон» предлагает Бэрри новый контракт на три года
09:32
«Эдмонтон» планирует подписать новый контракт с защитником Тайсоном Бэрри, сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.
Ожидается, что соглашение с 30-летним игроком будет рассчитано на три года.
Перед началом прошлого сезона канадец заключил с «Ойлерз» соглашение на год с зарплатой в 3,75 миллиона долларов. Теперь «Эдмонтон» готов подписать более длительный контракт на улучшенных условиях.
В регулярном чемпионате на счету Бэрри 48 (8+40) очков в 56 матчах. Он стал самым результативным игроком обороны в регулярке.
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