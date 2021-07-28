«Эдмонтон» предлагает Бэрри новый контракт на три года

«Эдмонтон» планирует подписать новый контракт с защитником Тайсоном Бэрри, сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

Ожидается, что соглашение с 30-летним игроком будет рассчитано на три года.

Перед началом прошлого сезона канадец заключил с «Ойлерз» соглашение на год с зарплатой в 3,75 миллиона долларов. Теперь «Эдмонтон» готов подписать более длительный контракт на улучшенных условиях.

В регулярном чемпионате на счету Бэрри 48 (8+40) очков в 56 матчах. Он стал самым результативным игроком обороны в регулярке.