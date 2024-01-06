«Калгари» вызвал Кузнецова из АХЛ

«Калгари» вызвал российского защитника Яна Кузнецова из АХЛ, сообщает официальный сайт клуба.

21-летний защитник был выбран «Флэймс» на драфте НХЛ-2020 под общим 50-м номером во 2-м раунде.

В этом сезоне россиянин провел 31 матч в регулярном чемпионате АХЛ за «Калгари Рэнглерс» и набрал 7 (2+5) очков при полезности «+5» и 13 минутах штрафа.

Он проводит второй сезон в АХЛ. В 2022 году Кузнецов выиграл Мемориальный кубок с «Сент-Джоном».