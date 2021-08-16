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«Калгари» проявляет интерес к Айкелу

22:32
Джек Айкел. Фото USA Today Sports
Джек Айкел. Фото USA Today Sports
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«Калгари» заинтересован в обмене нападающего «Баффало» Джека Айкела. «Огоньки» обратились с запросом относительно возможного трейда и получили тот же ответ, что и другие соискатели: цена Айкела должна быть эквивалентна четырем выборам в первом раунде драфта, сообщает Ottawa 1200 The Drive.

«Флэймз» рассматривали три варианта сделки.

Первый вариант: молодые нападающие Мэттью Коронато, Джейкоб Пеллетье, защитник Юусо Вялимяки и выбор в первом раунде драфта-2022.

Второй вариант: молодые нападающие Мэттью Коронато, Джейкоб Пеллетье, Конор Зари и выбор в первом раунде драфта-2022.

Третий вариант: Коронато, Зари/Пеллетье, выборы в первых раундах драфтов 2022 и 2023 годов.

Контракт 24-летнего Айкела рассчитан еще на пять сезонов. Его годовая зарплата составляет 10 миллионов долларов в год. На данный момент «Баффало» изучает варианты обмена игрока. При этом с 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения игрока.

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Иван Шитик все материалы автора

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