«Калгари» проведет расследование в отношении главного тренера

«Калгари» проведет расследование в отношении заявлений экс-нападающего Акима Алиу в отношении в отношении главного тренера Билла Питерса. Ранее бывший игрок Амура обвинил специалиста в расизме. Инцидент произошел, когда они вместе работали в клубе АХЛ «Рокфорд АйсХогс», который является фарм-клубом «Чикаго».

- Вчера вечером узнали об этой проблеме из социальных сетей. «Калгари» очень серьезно относится к подобным вещам, — приводит слова Треливинга клубный обозреватель Уэс Жилбертсон. - Мы намерены провести полное и расследование перед тем, как комментировать эту ситуацию.

Отметим, что сам Питерс пока также не дает комментариев на этот счет.

Экс-нападающий «Амура» обвинил тренера «Калгари» в расизме