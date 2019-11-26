НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Калгари» проведет расследование в отношении главного тренера

08:24
Теги:

«Калгари» проведет расследование в отношении заявлений экс-нападающего Акима Алиу в отношении в отношении главного тренера Билла Питерса. Ранее бывший игрок Амура обвинил специалиста в расизме. Инцидент произошел, когда они вместе работали в клубе АХЛ «Рокфорд АйсХогс», который является фарм-клубом «Чикаго».

- Вчера вечером узнали об этой проблеме из социальных сетей. «Калгари» очень серьезно относится к подобным вещам, — приводит слова Треливинга клубный обозреватель Уэс Жилбертсон. - Мы намерены провести полное и расследование перед тем, как комментировать эту ситуацию.

Отметим, что сам Питерс пока также не дает комментариев на этот счет.

Экс-нападающий «Амура» обвинил тренера «Калгари» в расизме

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир