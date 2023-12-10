«Калгари» дома уступил «Нью-Джерси»

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Нью-Джерси» со счетом 2:4.

В составе «Флэймз» отличились Егор Шарангович и Назем Кадри, у «Дэвилз» дубль оформил Нико Хишер, еще по голу забили Йеспер Братт и Тимо Майер.

После этого матча «Калгари» с 25 очками занимает 10-е место в Западной конференции, «Нью-Джерси» с 29 очками — на седьмой строчке «Востока».