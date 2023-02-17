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Сегодня, 07:35

«Детройт» обыграл «Калгари» и продлил победную серию

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Калгари» на своем льду проиграл «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. Для «Ред Уингз» эта победа стала пятой подряд.

Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров сыграл 19 минут 11 секунд и сделал один бросок по воротам соперника.

«Калгари» с 61 очком идет на 9-й строчке Западной конференции. «Детройт» располагается на 11-м месте в Восточной конференции — 60 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Детройт» — 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

Голы: Линдхольм — 17 (мен., Баклунд), 15:22 — 1:0. Кубалик — 15 (Бертуцци, Истерли), 18:59 — 1:1. Фаббри — 7 (бол., Ларкин, Перрон), 22:27 — 1:2. Дюбе — 16 (Андерссон), 29:03 — 2:2. Кубалик — 16 (Ларкин, Бертуцци), 35:21 — 2:3. Бертуцци — 3 (бол., Фаббри, Ларкин), 38:43 — 2:4. Сутер — 8 (Задина, Чиаро), 43:55 — 2:5.

Вратари: Владарж — Хелльберг.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 35 (8+12+15) — 24 (7+13+4).

Наши: Задоров (19.11/1/-1) — -.

17 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17713 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Калгари Флэймз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 54 36 18 80
2 Нью-Джерси 54 35 19 75
3 Рейнджерс 54 32 22 72
4 Питтсбург 53 27 26 63
5 Вашингтон 57 28 29 62
6 Айлендерс 57 27 30 61
7 Филадельфия 55 22 33 54
8 Коламбус 55 17 38 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 54 41 13 87
2 Торонто 55 33 22 74
3 Тампа-Бэй 54 35 19 73
4 Флорида 58 28 30 62
5 Детройт 54 26 28 60
6 Баффало 53 27 26 58
7 Оттава 53 26 27 55
8 Монреаль 55 23 32 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 55 30 25 71
2 Виннипег 55 34 21 69
3 Колорадо 53 29 24 63
4 Миннесота 54 28 26 61
5 Нэшвилл 52 25 27 56
6 Сент-Луис 54 26 28 55
7 Аризона 55 19 36 46
8 Чикаго 53 16 37 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 54 32 22 68
2 Лос-Анджелес 55 30 25 67
3 Сиэтл 54 30 24 66
4 Эдмонтон 55 30 25 66
5 Калгари 55 25 30 61
6 Ванкувер 55 21 34 46
7 Сан-Хосе 55 17 38 45
8 Анахайм 55 17 38 40
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17.02 03:00
Вашингтон – Флорида
 3 : 6
17.02 03:00
Каролина – Монреаль
 6 : 2
17.02 03:00
Коламбус – Виннипег
 3 : 1
17.02 04:00
Нэшвилл – Бостон
 0 : 5
17.02 05:00
Сент-Луис – Нью-Джерси
 4 : 2
17.02 05:00
Калгари – Детройт
 2 : 5
17.02 06:00
Вегас – Сан-Хосе
 - : -
17.02 06:00
Сиэтл – Филадельфия
 - : -
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 54 78
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 55 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 54 39
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

53 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

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