«Детройт» обыграл «Калгари» и продлил победную серию

«Калгари» на своем льду проиграл «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. Для «Ред Уингз» эта победа стала пятой подряд.

Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров сыграл 19 минут 11 секунд и сделал один бросок по воротам соперника.

«Калгари» с 61 очком идет на 9-й строчке Западной конференции. «Детройт» располагается на 11-м месте в Восточной конференции — 60 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Детройт» — 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

Голы: Линдхольм — 17 (мен., Баклунд), 15:22 — 1:0. Кубалик — 15 (Бертуцци, Истерли), 18:59 — 1:1. Фаббри — 7 (бол., Ларкин, Перрон), 22:27 — 1:2. Дюбе — 16 (Андерссон), 29:03 — 2:2. Кубалик — 16 (Ларкин, Бертуцци), 35:21 — 2:3. Бертуцци — 3 (бол., Фаббри, Ларкин), 38:43 — 2:4. Сутер — 8 (Задина, Чиаро), 43:55 — 2:5.

Вратари: Владарж — Хелльберг.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 35 (8+12+15) — 24 (7+13+4).

Наши: Задоров (19.11/1/-1) — -.

17 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17713 зрителей.