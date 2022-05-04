«Колорадо» разгромил «Нэшвилл» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли

«Колорадо» обыграл «Нэшвилл» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 7:2.

В составе победителей голевой передачей отметился российский нападающий Валерий Ничушкин.

Вторая игра в серии состоится 6 мая на льду «Эвеланш». Начало игры — 4.30 по московскому времени.