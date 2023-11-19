«Калгари» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграли «Калгари» со счетом 5:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Айлендерс» с 17 очками занимают 11-е место в Восточной конференции, «Калгари» с 15 очками — на 11-й строчке Запада.

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