«Виннипег» — «Аризона»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 5:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Виннипег» с 22 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Аризона» с 18 очками — на восьмой строчке.

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