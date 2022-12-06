«Калгари» обыграл «Аризону», у Кадри три очка

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 3:2.

В составе «Флэймз» 3 (1+2) очка набрал Назем Кадри, еще по голу забили Диллон Дюбе и Элиас Линдхольм. У «Койотс» по 2 (1+1) очка у Шейна Гостисбехера и Джейкоба Чичрана.

После этого матча «Калгари» с 27 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Аризона» с 18 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Аризона» — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Голы: Дюбе — 5 (Танев, Кадри), 14:13 — 1:0. Линдхольм — 10 (бол., Кадри, Юбердо), 17:01 — 2:0. Гостисбеер — 5 (Маччелли, Чикран), 33:53 — 2:1. Чикран — 3 (Келлер, Гостисбеер), 45:50 — 2:2. Кадри — 8 (бол., Тоффоли, Юбердо), 55:42 — 3:2.

Вратари: Владарж — Веймелка (58:07).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 27 (8+15+4) — 20 (7+6+7).

Наши: Задоров (16.04/1/0) — -.

6 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16 899 зрителей.