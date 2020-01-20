Как Дюбуа приходил к Гаврикову на борщ? Яркая история от российского хоккеиста

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего рассказал, как его одноклубник нападающий Пьер-Люк Дюбуа приходил к ним в гости, чтобы попробовать борщ.

— Вы рассказывали, что Дюбуа на борщ к вам домой заходил. Как это произошло?

— Он первый раз побывал в России со сборной Канады в Уфе и там попробовал супы. Уже в «Коламбусе» я как-то сказал, что у меня жена очень вкусно готовит, и суп всегда есть. Он тут же живо отреагировал: «Какой суп? Борщ есть?» — «И борщ». — «Позови меня как-нибудь. Я в Уфе попробовал, мне очень понравилось!»

На днях осуществили. Жена все красиво организовала, еще и жюльены сделала. Люк в восторге был: «Так все вкусно!» После он к ней подошел: «Можешь рецепт мне отправить?» Я предупредил его, что готовить борщ — сложно. «Ничего, буду стараться».

— Еще кто-то из партнеров по команде у вас дома бывал?

— Понятно, Элвис Мерзликинс, с которым мы говорим по-русски. Мы снимаем квартиру в комплексе близко от арены, и наши соседи по дому — Маркус Нутиваара, к которым мы часто в гости ходим, и Бун Дженнер. Они и Дюбуа — наш самый частый круг общения в команде. Остальные ребята за городом живут.

Еще насчет еды — на мой день рождения и на Новый год Настя сделала оливье и принесла в раздевалку. Поставили его в комнате для семей игроков. Ребята, заходившие туда после игры, поздравляли меня с днем рождения, а я говорил: «Попробуйте русский салат!» И тоже были в восторге.

— Так у хоккеистов, насколько знаю, майонез не особо приветствуется.

— Никто даже не заметил! (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Гаврикова здесь