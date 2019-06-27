Иван Барбашев: "Тарасенко – очень семейный человек и мощный мотиватор"

Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев​ в интервью "СЭ" рассказал о своих эмоциях, когда впервые встретился с форвардом Владимиром Тарасенко.

– Мне доводилось читать, что при первой встрече с Тарасенко вы настолько растерялись, что не могли произнести ни слова. Так и было?

– Да так было первые два года, наверное! Пока я не попал в "Блюз" на постоянной основе. Я такой человек. Стеснительный. При первой встрече с кем-то не могу найти слов, тем для общения. Когда меня только задрафтовали, приехал, увидел Вову. Поздоровались, а потом я рот открыл и смотрю. Сказать нечего!

– Он понял ваши ощущения?

– Наверное, подумал: дурак какой-то (смеется). А сейчас очень близко общаемся. Часто проводим время вместе. Особенно прошлым летом – мы с женой всегда ездили к его семье домой.

– Какой он, Владимир Тарасенко?

– Главное – очень семейный человек. Это для него главное. У него уже три мальчика, он по-настоящему любит свою семью. И вообще, Вова – очень хороший, общительный человек. Мне повезло встретить в жизни такого одноклубника, близко познакомиться и проводить с ним много времени, будь то на арене или вне хоккея. Он всегда так хочет выиграть! В этом плане Тарасенко – мощный мотиватор. Всегда подсказывает, помогает, поддерживает.

– Помимо Тарасенко, с кем-то из топовых российских игроков хорошо знакомы?

– Во время регулярного сезона после матчей всегда выходим поговорить с русскими ребятами из других команд. Пару раз так выходили с Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым, Дмитрием Орловым из "Вашингтона". С ребятами из "Колорадо" – Семеном Варламовым и Никитой Задоровым, которого я хорошо знаю и по молодежной сборной, и вообще по детству – за "Динамо" играл против его ЦСКА. Задоров – тот защитник, против которого немногие хотят играть. Здоровый, играет в тело. Он очень сильно прибавил! (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Ивана Барбашева – здесь