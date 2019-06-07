Иван Барбашев: "Если честно, не хочется думать о победе в Кубке Стэнли"

Российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев после пятого матча финала Кубка Стэнли против "Бостона" (2:1, 3-2) отметил, что на данный момент не задумывается о победе в Кубке Стэнли.

- Играли очень грамотно, но не с самого начала удалось показать свой хоккей, не могли войти в игру где-то первые минут десять. Думаю, мы хорошо играли в обороне, забили пару голов, и нам удалось выиграть матч, - цитирует Барбашева пресс-служба НХЛ. - Какие шансы на завоевание кубка? Если честно, не хочется об этом думать, мы спокойно отреагировали на победу, поэтому нужно сохранить эти эмоции, есть шанс, можем выиграть, будем биться.