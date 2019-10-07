Источник: «Эдмонтон» будет следить за Бурдасовым

Нападающий Антон Бурдасов, который находился в тренировочном лагере «Эдмонтона», но потом покинул клуб и подписал контракт со СКА, все еще находится в сфере интересов «Ойлерз». Генеральный менеджер «Нефтяников» Кен Холланд заявил, что клуб продолжит следить за игроком и будет смотреть за его выступлениями в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает Edmonton Sun.

Бурдасов подписал контракт со СКА до 30 апреля 2020 года. 29-летний нападающий выступал за армейцев с 2012 по 2015 год, став в их составе обладателем Кубка Гагарина. Всего за клуб он провел 186 игр и набрал 79 (34+45) очков.

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