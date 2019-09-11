Источник: Чиарелли станет консультантом «Сент-Луиса»

Бывший генеральный менеджер «Эдмонтона» Питер Чиарелли продолжит карьеру в «Сент-Луисе», сообщает TVA. Он займет должность консультанта клуба.

За время работы в «Эдмонтоне» «нефтяники» дважды не смогли пробиться в плей-офф, а в сезоне-2016/17, под руководством главного тренера Тодда Маклеллана, они смогли дойти до полуфинала Западной конференции, где проиграли «Анахайму» (3-4).

До «Эдмонтона» управленец работал в «Бостоне». С «мишками» он добился победы в Кубке Стэнли-2011.