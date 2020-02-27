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«Используйте ремень безопасности. Он реально помогает». Бучневич пообещал скоро вернуться на лед

10:42
Павел Бучневич. Фото Instagram. Павел Бучневич. Фото Instagram.
Павел Бучневич. Фото Instagram.
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Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич сообщил в Instagram, что он и его партнер по команде голкипер Игорь Шестеркин вернутся к тренировкам в скором времени.

Бучневич и Шестеркин попали в аварию 24 февраля. Бучневич не получил серьезных повреждений, Шестеркин сломал ребро, на восстановление у него уйдет около двух недель.

— Дорогие фанаты, спасибо вам за поддержку. Чувствуем себя лучше и скоро выйдем на лед. Еще одно — используйте ремень безопасности. Он реально помогает.

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