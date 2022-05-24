Игроки «Флориды» выразили восхищение Василевским на рукопожатии после матча с «Тампой»

Игроки «Флориды» после четвертого матча полуфинальном серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выразили восхищение вратарем «Тампы» Андреем Василевским на рукопожатии.

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счетом 2:0.

Василевский был признан первой звездой игры. Вратарь отразил 49 бросков из 49. Таким образом, 27-летний россиянин установил новый рекорд по шатаутам в плей-офф НХЛ.

«Тампа» выиграла серию — 4-0 и вышла в финал Восточной конференции, где встретится с победителем пары «Каролина» — «Рейнджерс» (2-1 в серии).