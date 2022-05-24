Бучневич признан третьей звездой четвертого матча серии с «Колорадо»

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Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич стал третьей звездой четвертого матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо» (3:6).

27-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка, забросив дебютную шайбу в текущем плей-офф. Первой звездой признан автор хет-трика форвард «Эвеланш» Назем Кадри, вторая звезда — нападающий «Блюз» Дэвид Перрон, оформивший дубль.

В текущем плей-офф Бучневич провел 10 матчей, в которых набрал 9 (1+8) очков.