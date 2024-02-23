Шестеркин и Панарин стали звездами матча против «Нью-Джерси»

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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал первой звездой матча с «Нью-Джерси» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Голкипер отразил 39 бросков из 40, а также сделал голевую передачу.

Второй звездой игры стал Алексис Лафренье — автор дубля в ворота «Дэвилз».

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин признан третьей звездой матча, оформив ассистентский хет-трик.