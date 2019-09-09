Игорь Ларионов: «Наша душа другая, чем у американцев и канадцев»

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов на пресс-конференции, посвященной премьеру фильма про Русскую пятерку, вспомнил годы, проведенные в «Детройте».

— Люди в Детройте — «городе моторов» — привыкли видеть в нас машины, а у нас был лист бумаги, на котором мы рисовали игру. Скотти Боумэн сложил из нас паззл, я был последним. Его шаг оказался гениальным. Наша душа — другая, чем у американцев и канадцев. Понимание происходящего на льду воплощает тот шедевр, который мы делали. Если находишь понимание своего наставника, ты получаешь большое удовлетворение. (Евгений Белоусов, Алена Гребенькова)

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