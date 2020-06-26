Игорь Еронко: «Судя по реакции Панарина, эскроу в НХЛ закрепят на 25 процентах»

Ассистент генменеджера «Авангарда» и бывший обозреватель «СЭ» Игорь Еронко прокомментировал заявление форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина о возобновлении сезона НХЛ. Ранее хоккеист написал в своем Instagram, что у него есть опасения о долгосрочном процветании НХЛ.

— Занятно, что на повестке дня наконец-то эскроу, — отметил Еронко в своем твиттере. — Судя по реакции Панарина, с продлением коллективного соглашения эскроу закрепят на самом неприятном из вариантов проценте — 25. До тех пор, пока доходы лиги не позволят снизить этот процент. Что это означает — четверть зарплат игроков клубы будут удерживать без возможности возврата.

Занятно, что на повестке дня наконец-то эскроу, о механизме которого в России что-то знает человек 10. Судя по реакции Панарина, с продлением CBA эскроу закрепят на самом неприятном из вариантов проценте — 25. До тех пор, пока доходы лиги не позволят снизить этот процент — Игорь Еронко (@IgorEronkoRus) June 25, 2020

Напомним, что эскроу — это процент от зарплаты хоккеиста, который удерживается НХЛ в зависимости от доходов лиги.