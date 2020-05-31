Ибрагимов на год может уехать в ТПС

«Сан-Хосе» может отправить российского форварда Тимура Ибрагимова в аренду в ТПС, сообщает Jatkoaika.

«Шаркс» выбрали Ибрагимова в шестом раунде драфта НХЛ в 2019 году под общим 164-м номером. В минувшем сезоне он выступал в ВХЛ за «СКА-Неву». В 35 матчах регулярного чемпионата Ибрагимов набрал 13 (5+8) баллов при показателе полезности «плюс 5».

11 мая 2020 года 20-летний нападающий заключил с «Акулами» трехлетний контракт новичка. Из-за эпидемии коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно. «Сан-Хосе» оказался в числе клубов, которые не попадают в плей-офф.

Ранее стало известно, что в ТПС продолжат карьеру два других российских игрока — голкипер Андрей Кареев и нападающий Руслан Исхаков.