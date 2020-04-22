Хет-трик и 8 очков в одном матче! 32 года великому рекорду НХЛ, который никто не смог превзойти

22 апреля 1988 года форвард «Нью-Джерси» Патрик Сундстрем установил рекорд НХЛ.

26-летний на тот момент шведский нападающий забросил три шайбы и сделал пять результативных передач в матче Кубка Стэнли против «Вашингтона», в котором его команда победила 10:4. Две шайбы швед забросил во втором периоде и еще одну — в третьем. «Дэвилз» забили 10 голов при 31 броске по воротам соперников.

Восемь очков в одном матче плей-офф — это рекорд НХЛ. В 1989 году его повторил форвард «Питтсбурга» Марио Лемье, но превзойти пока так никто и не смог.