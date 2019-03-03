Хет-трик Бенна принес "Далласу" победу над "Сент-Луисом"

"Даллас" обыграл "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:1. Хет-трик сделал форвард Джейми Бенн.
Нападающие "Блюз" Владимир Тарасенко и Иван Барбашев, а также форварды "Старз" Валерий Ничушкин и Александр Радулов результативными действиями не отметилися.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Сент-Луис" - "Даллас" - 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Голы: Бенн - 22 (Федун), 16:52 - 0:1. Клингберг - 8 (Комо, Янмарк), 18:44 - 0:2. Пьетранджело - 11 (Сундквист, Эдмундсон), 35:40 - 1:2. Бенн - 23 (бол., Сегин, Клингберг), 37:11 - 1:3. Бенн - 24 (п.в., Клингберг), 59:31 - 1:4.
Вратари: Биннингтон (56:55 - 59:31) - Бишоп.
Штраф: 2 - 6.
Броски: 30 (12+8+10) - 21 (7+10+4).
Наши: Барбашев (9.59/0/0), Тарасенко (19.33/2/0) - Ничушкин (13.34/1/0), Радулов (16.23/1/+1).
3 марта. Сент-Луис. Enterprise Center.