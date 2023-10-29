Гурьянов забил победный гол за фарм-клуб «Нэшвилла»

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата АХЛ в овертайме обыграл «Айову» со счетом 2:1.

В составе фарм-клуба «Нэшвилла» форвард Денис Гурьянов забросил победную шайбу и стал третьей звездой встречи.

В текущем сезоне 26-летний Гурьянов провел 5 матчей в АХЛ, в которых набрал 6 (2+4) очков.