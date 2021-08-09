Голкипер Харт подписал новый контракт с «Филадельфией»

Голкипер Картер Харт подписал новый контракт с «Филадельфией». Соглашение рассчитано на три года, сообщает сайт клуба.

22-летний голкипер будет зарабатывать чуть меньше 4 миллионов долларов за сезон — 3,979.

Харт был выбран «Летчиками» на драфте-2016 под общим 48-м номером.

В прошлом сезоне вратарь провел 27 матчей, в которых показал коэффициент надежности 3,67 при 87,7 проценте отраженных бросков. Он находился в статусе ограниченно свободного агента.