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Голкипер Харт подписал новый контракт с «Филадельфией»

17:17
Картер Харт. Фото Getty Images
Картер Харт. Фото Getty Images
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Голкипер Картер Харт подписал новый контракт с «Филадельфией». Соглашение рассчитано на три года, сообщает сайт клуба.

22-летний голкипер будет зарабатывать чуть меньше 4 миллионов долларов за сезон — 3,979.

Харт был выбран «Летчиками» на драфте-2016 под общим 48-м номером.

В прошлом сезоне вратарь провел 27 матчей, в которых показал коэффициент надежности 3,67 при 87,7 проценте отраженных бросков. Он находился в статусе ограниченно свободного агента.

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Иван Шитик все материалы автора

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