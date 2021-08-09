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Джон Купер утвержден на посту главного тренера сборной Канады

17:21
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Джон Купер утвержден на посту главного тренера сборной Канады. Он будет готовить команду к Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине, сообщает Hockey Canada.

Помогать ему будут Брюс Кэссиди («Бостон»), Питер Дебур («Вегас») и Барри Тротц («Айлендерс»).

Под руководством Купера «Тампа» выиграла два Кубка Стэнли подряд.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).

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Иван Шитик все материалы автора

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  • Михаил Пронькин

    Внушительный штаб. И сборная будет внушительная. По несколько суперзвёзд на каждое место конкуренция. В 4-м звене будут играть супертопы первой величины!

    09.08.2021