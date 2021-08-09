Джон Купер утвержден на посту главного тренера сборной Канады. Он будет готовить команду к Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине, сообщает Hockey Canada.

Beijing2022 coaching staff ?



Jon Cooper will lead Canada's Men's Olympic Team as head coach, working alongside assistants Bruce Cassidy, Peter DeBoer and Barry Trotz.@BCHockey_Source | @HEOhockey | @OHFHockey | @hockeymanitoba — Hockey Canada (@HockeyCanada) August 9, 2021

Помогать ему будут Брюс Кэссиди («Бостон»), Питер Дебур («Вегас») и Барри Тротц («Айлендерс»).

Под руководством Купера «Тампа» выиграла два Кубка Стэнли подряд.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).