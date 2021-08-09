Джон Купер утвержден на посту главного тренера сборной Канады
17:21
Джон Купер утвержден на посту главного тренера сборной Канады. Он будет готовить команду к Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине, сообщает Hockey Canada.
Помогать ему будут Брюс Кэссиди («Бостон»), Питер Дебур («Вегас») и Барри Тротц («Айлендерс»).
Под руководством Купера «Тампа» выиграла два Кубка Стэнли подряд.
Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).
Читайте также
«Рубин» — «Ахмат»: Кукуян сначала все сделал правильно. Зачем вмешался ВАР и все испортил? Вратарь удален ошибочно
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Михаил Пронькин
Внушительный штаб. И сборная будет внушительная. По несколько суперзвёзд на каждое место конкуренция. В 4-м звене будут играть супертопы первой величины!
09.08.2021