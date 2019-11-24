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Гол Прохоркина в ворота «Аризоны»

03:14
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Twitter Fox Sports опубликовал видео гола российского нападающего «Лос-Анджелеса» Николая Прохоркина в ворота «Аризоны». Эта шайба оказалась последней в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Кингз» дома уступили со счетом 2:3.

В составе победителей отличились Фил Кессел, Лоусон Круз и Кристиан Фишер. У хозяев забивали Анже Копитар и Прохоркин. «Лос-Анджелес» остается на последнем месте в Западной конференции, имея в активе 19 очков.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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