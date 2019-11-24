Гол Прохоркина в ворота «Аризоны»

Twitter Fox Sports опубликовал видео гола российского нападающего «Лос-Анджелеса» Николая Прохоркина в ворота «Аризоны». Эта шайба оказалась последней в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Кингз» дома уступили со счетом 2:3.

В составе победителей отличились Фил Кессел, Лоусон Круз и Кристиан Фишер. У хозяев забивали Анже Копитар и Прохоркин. «Лос-Анджелес» остается на последнем месте в Западной конференции, имея в активе 19 очков.

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