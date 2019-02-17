Гол Ковальчука не спас "Лос-Анджелес" от поражения в матче с "Бостоном"

"Бостон" в гостях обыграл "Лос-Анджелес" (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

У хозяев голом отметился российский форвард Илья Ковальчук. Еще одна шайба в активе Алекса Иаффало. У "Бостона" забивали Джейк Дебраск, Брэд Маршан, Чарли Макэвой и Патрис Бержерон.

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Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Бостон" - 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Голы: Дебраск - 17 (Цегларик, Крейчи), 5:31 - 0:1. Ковальчук - 12 (бол., Копитар, Даути), 30:37 - 1:1. Маршан - 23 (Бержерон), 36:15 - 1:2. Иафалло - 12 (Ладу, Кемпе), 55:37 - 2:2. Макэвой - 3 (Дебраск, Крейчи), 58:47 - 2:3. Бержерон - 21, 59:23 - 2:4.

Вратари: Кэмпбелл - Раск.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 25 (8+11+6) - 24 (8+9+7).

Наши: Ковальчук (19.56/4/-1) - -.

17 февраля. Лос-Анджелес. Staples Center.

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