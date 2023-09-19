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Главный тренер «Вашингтона»: «Моя работа — вселить в Кузнецова уверенность и вернуть на прежний уровень»

Главный тренер «Вашингтона» Карбери высказался о будущем Кузнецова
Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери поделился мнением о российском нападающем команды Евгение Кузнецове. Ранее сообщалось, что игрок был близок к обмену.

«Надо узнать у его одноклубников, других тренеров, руководства, скаутов, что приносило ему успех в прошлом или как он выглядел, когда был в своих лучших проявлениях. Моя работа — помочь ему увидеть эти вещи, а затем вселить в него уверенность и вернуть его на прежний уровень», — приводит слова Карбери Break the Ice.

Кузнецов стал лучшим ассистентом «Вашингтона» в регулярном чемпионате НХЛ-2022/23. Всего 31-летний россиянин сыграл 81 матч и набрал 55 (12+43) очков. В прошедшем сезоне «Вашингтон» впервые за 9 лет не вышел в плей-офф НХЛ.

Ранее контракты Кузнецова и Александра Овечкина вошли в топ-3 худших в «Вашингтоне» по версии The Athletic. Кузнецов зарабатывает 7,8 миллиона долларов в год, его контракт рассчитан еще на два сезона.

Евгений Кузнецов (хоккей)
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
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