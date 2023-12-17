Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал игру команды против «Нэшвилла»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил игру команды в матче с «Нэшвиллом» (1:3).

«Мы хорошо боролись за шайбу, особенно в защите. Мы навязывали борьбу и в зоне атаки, но немного не хватало последнего паса, довести шайбу до опасного момента и завершить комбинацию голом. Сегодня вечером много наших ребят сражались за шайбу», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

Это второе подряд поражение «Кэпиталз». Команда осталась с 32 очками и занимает 11-е место на Востоке. 18 декабря «Вашингтон» сыграет в гостях с «Каролиной Харрикейнз».