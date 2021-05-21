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Главный тренер «Ванкувера» продлил контракт с клубом на два года

21:23
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Главный тренер Трэвис Грин в пятницу договорился о заключении нового контракта с «Ванкувер Кэнакс», сообщает сайт НХЛ. Соглашение рассчитано на два года.

50-летний специалист завершил четвертый сезон в «Кэнакс», которые в 289 матчах при нем сыграли 125-132-32. 26 апреля 2017 года он заменил на этом посту Вилли Дежардена. Он занимает пятое место в истории «Ванкувера» по числу проведенных матчей и побед.

В 56 матчах этого чемпионата «Ванкувер» сыграл 23-29-4 и занял последнее место в Северном дивизионе.

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