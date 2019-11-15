Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан рассказал о том, почему не играет форвард Илья Ковальчук.

Он такой же игрок, как и все остальные, — цитирует Маклеллан официальный сайт НХЛ. — Мы ко всем относимся одинаково. Если игра не пойдет у Тоффоли, Кемпе или кого-то еще, они тоже будут смотреть за матчами со стороны.

Ранее 36-летний форвард был выведен из состава команды.

В нынешнем сезоне Ковальчук набрал 9 (3+6) очков в 17 матчах при показателе полезности «минус» 10 и 12 минутах штрафа.