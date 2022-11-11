Бриндамор заявил, что ему понравилась игра Кочеткова в матче против «Эдмонтона»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор оценил игру российского голкипера Петра Кочеткова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (7:2).

23-летний вратарь отразил 20 из 22 бросков по своим воротам. Он был признан третьей звездой матча.

«Мне очень понравилась игра Кочеткова, — цитирует Бриндамора сайт НХЛ. — Он попал в трудную ситуацию против мощной команды и сделал несколько важных спасений. Это сделало разницу в игре в самом начале, и потом мы уже успокоились».

Для Кочеткова игра против «Эдмонтона» была первой в составе «Каролины» в текущем сезоне НХЛ.