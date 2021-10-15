Кенневилль о победе над «Питтсбургом»: «Очень хорошая игра от Бобровского, он сделал несколько ключевых сейвов»

Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль поделился впечатлениями от игры вратаря Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (5:4 ОТ).

«Очень хорошая игра от Бобровского, сильная. Сделал несколько ключевых сейвов. Думаю, что он выглядел уверенным в себе», — приводит слова Кенневилля официальный сайт клуба.

33-летний россиянин провел на льду весь матч и отразил 43 броска из 47.