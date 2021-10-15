«Лос-Анджелес» разгромил «Вегас», Ткачев сделал две результативные передачи

«Лос-Анджелес» в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 6:2.

В составе «Кингз» 4 (1+3) очка набрал Дрю Даути, на счету Анже Копитара 5 (3+2) очков. Форвард Владимир Ткачев оформил две результативные передачи, нападающий «рыцарей» Евгений Дадонов сделал ассист, хотя изначально вторую шайбу команды записали на него.

В начале третьего периода Робин Ленер покинул ворота «Вегаса», его место занял Лоран Броссуа.

«Лос-Анджелес» и «Вегас» имеют по два очка. В предыдущей встрече «рыцари» обыграли «Сиэтл» (4:3).

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«Лос-Анджелес» — «Вегас» — 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

Голы: Теодор — 1 (Колесар, Макнэбб), 9:00 — 0:1. Браун — 1 (Даути, Копитар), 13:15 — 1:1. Копитар — 1 (бол., Ткачев, Даути), 19:17 — 2:1. Дано — 1 (Даути, Иафалло), 23:05 — 3:1. Копитар — 2 (Кемпе, Иафалло), 30:13 — 4:1. Даути — 1 (бол., Ткачев, Копитар), 41:47 — 5:1. Копитар — 3 (Арвидссон, Браун), 55:06 — 6:1. Стивенсон — 1 (Дадонов, Мартинес), 55:43 — 6:2.

Вратари: Петерсен — Ленер (Броссуа, 40:01).

Штраф: 7 — 9.

Броски: 47 (18+13+16) — 25 (13+8+4).

Наши: Ткачев (15.00/0/-2) — Дадонов (17.32/3/+2).

15 октября. Лос-Анджелес. Staples Center.