Главный тренер «Бостона» заразился коронавирусом
19:14
Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди заразился коронавирусом. Он попал в ковид-протокол, сообщает журналист Давид Паньотта.
Пока неизвестно, сколько именно времени тренер пропустит np-за болезни.
В ближайшем матче «Бостон» сыграет против «Детройта». В этом сезоне «Мишки» набрали 22 очка в 18 матчах.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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