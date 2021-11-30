Главный тренер «Бостона» заразился коронавирусом

Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди заразился коронавирусом. Он попал в ковид-протокол, сообщает журналист Давид Паньотта.

Пока неизвестно, сколько именно времени тренер пропустит np-за болезни.

В ближайшем матче «Бостон» сыграет против «Детройта». В этом сезоне «Мишки» набрали 22 очка в 18 матчах.