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Главный тренер «Бостона» заразился коронавирусом

19:14
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Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди заразился коронавирусом. Он попал в ковид-протокол, сообщает журналист Давид Паньотта.

Пока неизвестно, сколько именно времени тренер пропустит np-за болезни.

В ближайшем матче «Бостон» сыграет против «Детройта». В этом сезоне «Мишки» набрали 22 очка в 18 матчах.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное