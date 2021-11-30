Владелец «Монреаля» объяснил решение уволить Марка Бержевена

Владелец «Монреаля» Джефф Молсон объяснил решение пойти на серьезные изменения и уволить генерального менеджера Марка Бержевена.

«Свежий старт. Я твердо верю, что нашему клубу нужен свежий старт. На данном этапе речь идет о свежем старте не столько на уровне команды, сколько на уровне менеджмента.

В конечном итоге, когда речь идет о любых вопросах, связанных с командой, вся ответственность ложится на генерального менеджера. Он принимает такие решения и несет за них ответственность", — цитирует президента сайт НХЛ.

Молсон пришел к интересному выводу, наблюдая за работой Бержевена, ставшего генменеджером «Монреаля» 2 мая 2012 года.

«Это очень большая нагрузка для одного человека, — сказал Молсон. — Если бы я это понял на несколько лет раньше, то создал бы еще одну должность ему в помощь, потому что объем работы здесь очень большой. ... Двоим намного легче найти правильное решение, чем одному. Особенно в нашем городе».

Исполнительным вице-президентом клуба по хоккейным операциям стал бывший генеральный менеджер «Рейнджерс» Джефф Гортон. Он поможет клубу найти нового генерального менеджера, который заменит уволенного в воскресенье Марка Бержевена.