«Калгари» не вышел в плей-офф во второй раз за 4 сезона
08:45
Хоккейный клуб «Калгари» лишился шансов на выход в плей-офф Кубка Стэнли, сообщает в Twitter Джон Шэннон.
Команда пропустит плей-офф впервые с 2018 года. В прошлом сезоне «Калгари» прошел «Виннипег» (3-1) в квалификации, а в первом раунде уступил «Далласу» (2-4).
Напомним, по ходу сезона клуб расстался с главным тренером Джеффом Уордом. Его место занял Дэррил Саттер.
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