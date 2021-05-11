«Калгари» не вышел в плей-офф во второй раз за 4 сезона

Хоккейный клуб «Калгари» лишился шансов на выход в плей-офф Кубка Стэнли, сообщает в Twitter Джон Шэннон.

Команда пропустит плей-офф впервые с 2018 года. В прошлом сезоне «Калгари» прошел «Виннипег» (3-1) в квалификации, а в первом раунде уступил «Далласу» (2-4).

Напомним, по ходу сезона клуб расстался с главным тренером Джеффом Уордом. Его место занял .