Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Калгари» не вышел в плей-офф во второй раз за 4 сезона

08:45

Хоккейный клуб «Калгари» лишился шансов на выход в плей-офф Кубка Стэнли, сообщает в Twitter Джон Шэннон.

Команда пропустит плей-офф впервые с 2018 года. В прошлом сезоне «Калгари» прошел «Виннипег» (3-1) в квалификации, а в первом раунде уступил «Далласу» (2-4).

Напомним, по ходу сезона клуб расстался с главным тренером Джеффом Уордом. Его место занял Дэррил Саттер.

Читайте также

Руй Витория привезет в «Спартак» четырех помощников
Осколки и иностранные номера: кадры с места ДТП с 3 погибшими на МКАД
Немецкий политик призвал немедленно снять санкции ЕС с России
Известный священнослужитель погиб в ДТП с такси в Москве — видео

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд