Главный тренер «Анахайма» Кронин — о матче с «Ванкувером»: «Это позор»

Главный тренер «Анахайма» Грег Кронин недоволен игрой команды в матче чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (2:3).

«Это позор. Мы получаем большинство за пять минут до конца и даже не наносим ни одного броска в створ. Это смех, в прошлом матче мы проиграли 1:6, но мы забили гол», — цитирует Кронина сайт НХЛ.

«Ванкувер» прервал серию из двух поражений и со 100 очками расположился на втором месте в Западной конференции. «Анахайм» с 52 очками — на 14-й строчке.