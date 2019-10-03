Геркус оценил дебют Михеева в НХЛ

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус пожелал удачи российскому нападающему «Торонто» Илье Михееву, дебютировавшему в регулярном матче НХЛ против «Оттавы» (5:3) с гола и результативной передачи.

— Браво, Илья Михеев! Гол + пас, отличный дебют! Удачи! — написал Геркус.

В прошлом сегозне 24-летний нападающий провел в составе «Авангарда», выступая за который в 62 матчах КХЛ набрал 45 (23+22) очков.

Браво, Илья Михеев! ??? Гол + пас Отличный дебют???Удачи https://t.co/bLQ4qb06W0 — Илья Геркус (@ilgerkus) October 3, 2019

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