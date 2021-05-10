Адам Фокс обошел Артемия Панарина в голосовании за приз самому ценному игроку «Рейнджерс» в сезоне

«Рейнджерс» на официмльном сайте объявили лауреатов командных наград по итогам регулярного сезона-2020/21.

Защитник Адам Фокс был назван самым ценным игроком «Рейнджерс», защитник Райан Линдгрен получил приз лучшему хоккеисту по мнению одноклубников, а защитник Брендан Смит был назван лауреатом премии Джона Халлигана, вручающейся игроку команды за взаимодействия со СМИ по ходу сезона.

Лучший бомбардир команды Артемий Панарин, набравший 58 (17+41) очков в 42 матчах, остался без призов. Панарин финишировал вторым в голосовании на награду самому ценному хоккеисту «Рейнджерс» в сезоне, уступив Фоксу.