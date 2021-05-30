«Ванкувер» объявил о подписании Подколзина
19:35
«Ванкувер» 30 мая на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Василием Подколзиным. Как сообщал ранее «СЭ», хоккеист заключил контракт новичка.
«Ванкувер Кэнакс» выбрал Подколзина на драфте 2019 года под десятым номером.
В минувшем сезоне Подколзин играл за СКА и набрал 11 (5+6) очков в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф он провел 16 встреч, забросил 6 шайб и сделал 5 результативных передач.
В составе молодежной сборной России Подколзин стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. На МЧМ-2021 он отметился 4 (2+2) очками в 7 матчах.
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